رئيس الوزراء اليمني: أزمة سقطرى انتهت

أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، عن انتهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي، الذي يدعمها ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فيما يتعلق بالتواجد في محافظة أرخبيل سقطرى، مؤكدا الاتفاق على عودة الأوضاع بالجزيرة لطبيعتها.

القاهرة — سبوتنيك. وغرد بن دغر عبر "تويتر" قائلا، "سقطرى أزمة وانتهت…لقد انتهت أزمة الجزيرة التي شغلتنا وأرقتنا وكادت أن تشق الصف بيننا". وأضاف، "لم ينتصر أحد ولم ينهزم آخر في هذه المواجهة الأخوية، بل انتصرنا جميعاً. واتفاقنا يقضي بعودة الجزيرة إلى وضعها الذي كانت عليه يوم الإثنين قبل الماضي، الموافق الثلاثين من نيسان/ أبريل".

© AP Photo / Hani Mohammed بعد وصول قوات سعودية... الاتفاق على انسحاب الإمارات من سقطرى

وكان رئيس الوزراء اليمني، قد اجتمع مع رئيس اللجنة السعودية اليمنية اللواء أحمد الشهري، المكلفة بتطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، شرحت اللجنة الآلية التي توصلت إليها بتنفيذ الاتفاق وإزالة أسباب التوتر الذي حدث في الأسبوعين الماضيين وعودة عمل القوات الأمنية في المطار والميناء إلى عملها وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة (الإماراتية)، وتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل، والبدء بتنمية وإغاثة شاملة للجزيرة تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية وفِي كل المديريات والجزر بدعم من المملكة العربية السعودية.