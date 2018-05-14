رئيس الوزراء اليمني: أزمة سقطرى انتهت

القاهرة — سبوتنيك. وغرد بن دغر عبر "تويتر" قائلا، "سقطرى أزمة وانتهت…لقد انتهت أزمة الجزيرة التي شغلتنا وأرقتنا وكادت أن تشق الصف بيننا". وأضاف، "لم ينتصر أحد ولم ينهزم آخر في هذه المواجهة الأخوية، بل انتصرنا جميعاً. واتفاقنا يقضي بعودة الجزيرة إلى وضعها الذي كانت عليه يوم الإثنين قبل الماضي، الموافق الثلاثين من نيسان/ أبريل".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، شرحت اللجنة الآلية التي توصلت إليها بتنفيذ الاتفاق وإزالة أسباب التوتر الذي حدث في الأسبوعين الماضيين وعودة عمل القوات الأمنية في المطار والميناء إلى عملها وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة (الإماراتية)، وتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل، والبدء بتنمية وإغاثة شاملة للجزيرة تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية وفِي كل المديريات والجزر بدعم من المملكة العربية السعودية.
سقطرى أزمة وانتهت، لقد ساد العقل، وتذكرنا جميعنا القربى، وعادت إلى حالتها الطبيعية سقطرى.لقد انتهت أزمة الجزيرة التي شغلتنا وأرقتنا وكادت أن تشق الصف بيننا. لقد انتصرنا جميعاً لأنفسنا انتصرنا لوحدتنا لتحالفنا لعروبتنا، وعاد العلم الوطني يرفرف من جديد فوق الميناء والمطار. pic.twitter.com/N3hIddOV9g— د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) 14 мая 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)