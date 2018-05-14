الخارجية الإسرائيلية: ما لا يقل عن 3 دول تعتزم نقل سفاراتها إلى القدس

أكد ممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناخشون، اليوم الإثنين 14 أيار/ مايو، أن ما لا يقل عن 3 دول بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تعتزم نقل سفاراتها إلى القدس.

القدس — سبوتنيك. وقال ممثل الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لدينا هذه المعلومات من دول أخرى تعتزم نقل سفاراتها إلى القدس، لا يمكنني تسمية هذه الدول في الوقت الحالي، بسبب حساسية الموضوع، لأنها تتعرض لضغوطات دولية كبيرة، إنها ثلاث دول، وأنا متفائل أنه بحلول نهاية العام سيكون عدد هذه الدول كبيرا".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب عن نقل السفارة الأمريكية: يوم عظيم لإسرائيل

وافتتحت الولايات المتحدة رسميا، اليوم الإثنين، سفارتها لدى إسرائيل في القدس، وذلك عقب قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس حيث موقع قنصليتها العامة. وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبيرا ليكون مقراً رئيسياً بالإضافة لمقر القنصلية.

وتخيم حالة من الغضب على الفلسطينيين بمستواهم الشعبي والرسمي في ظل رفضهم لخطوة الإدارة الأمريكية هذه في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل السفارة تجاوزا وخرقا للقانون الدولي حسبما قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بوقت سابق.