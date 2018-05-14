أبو الغيط: مشاركة أمريكا في القدس عمل مشين... وسقوط الشهداء رسالة تحذير

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريح صحفي صباح اليوم الإثنين، إنه "من المشين أن نرى دولا تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل احتفاءهما بنقل سفارة الأولى إلى القدس المحتلة، في مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".

وأضاف أبو الغيط في التصريح الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخه منه، اليوم، أن "الدول المحترمة التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين، امتنعت جميعا عن المشاركة في هذا الهزل… وناشد الأمين العام للجامعة العربية جميع الدول التمسك بالمباديء، وعدم الإذعان للضغوط أو المغريات والابتعاد عن اتخاذ أية خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره… وتضر أيضا بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب عن نقل السفارة الأمريكية: يوم عظيم لإسرائيل

وتابع الأمين العام قائلا: "تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر وتحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية التي نتابعها".

وأضاف أن "افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة يمثل خطوة بالغة الخطورة لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تدرك تبعاتها الحقيقية على المديين القصير والطويل… الجانب الفلسطيني يشعر بتخلي الولايات المتحدة عن دورها التاريخي كوسيط نزيه في هذا النزاع، بعد أن كشفت واشنطن مع الأسف عن انحياز كامل للمواقف الإسرائيلية التي تخاصم الشرعية والقانون الدوليين على طول الخط".

من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على أن الجامعة العربية تتابع تطورات الموقف بشكل حثيث، وأنها ستستمر في مواصلة المعركة الدبلوماسية دفاعا عن هوية ومكانة القدس ووضعها التاريخي والديني، مضيفا أن العرب والفلسطينيين ينتظرون من دول العالم المختلفة أن تقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وأن تنأى بنفسها عن التورط في مواقف تخالف الإجماع الدولي الرافض للقرار الأمريكي، وتؤثر على علاقاتها بالدول العربية.