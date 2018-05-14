ظريف: الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو "يوم العار الكبير"

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاحتفال بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، الذي بدأت مراسمه اليوم الاثنين، بحضور وفود 32 دولة بـ"يوم العار الكبير".

موسكو — سبوتنيك. وكتب ظريف على "تويتر" اليوم الاثنين: "النظام الإسرائيلي ارتكب مجازر لا تحصى بحق الفلسطينيين بدم بارد"، مضيفا: "الفلسطينيون يعتصمون في أكبر سجن مفتوح في العالم، وفي الوقت نفسه يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، غير الشرعي، إلى القدس".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب عن نقل السفارة الأمريكية: يوم عظيم لإسرائيل

واستطرد: " العرب المتعاونون يتحركون للفت الانتباه، إنه يوم العار الكبير".

وبدأت، اليوم الاثنين، مراسم افتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس، عقب قرار ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث موقع قنصليتها العامة".

وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبير ليكون مقرا رئيسيا بالإضافة لمقر القنصلية.

وتخيم حالة من الغضب على الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي، في ظل رفضهم لخطوة الإدارة الأمريكية، التي تفتتح اليوم سفارتها في مدينة القدس.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل السفارة تجاوزا وخرقا للقانون الدولي، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في وقت سابق.