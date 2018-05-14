فيروس "مرعب"... كيف تتجسس حكومات عربية على مواطنيها

أشارت شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية المتخصصة في أمن المعلومات، إلى أنها توصلت إلى معلومات عن انتشار فيروس "مرعب" عبر تطبيق "تيليغرام" على أجهزة "أندرويد"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich كاسبرسكي يكشف فيروس يسرق المعلومات من الواتساب على الأندرويد

وأشارت "كاسبرسكي لاب" إلى أن خبراءها تمكنوا من رصد خريطة انتشار فيروس "زو بارك" في العالم، ليجدوا أنها تتركز في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أنه يمكن أن يتم استخدام ذلك الفيروس في عمليات مكافحة ورصد الإرهاب، بحسب ما نشره موقع "سبام فايتر" التقني المتخصص.

ZooPark Nation-State Malware Spies On Middle Eastern Devices https://t.co/f7qx7FYoix pic.twitter.com/CW4lIvrf5l — Android Headlines (@Androidheadline) May 4, 2018

ويمكن لـ"زو بارك" أن يسيطر على أي هاتف ذكي ويتحكم في عمله عن بعد، مثل تسجيل كافة اتصالاته، وإرسال نسخة من قائمة الاتصالات الخاصة، والحصول على نسخة من رسائله القصيرة أو بريده الإلكتروني، ونسخة من محادثاته على أية تطبيقات تراسل سواء "واتسآب" أو "تيليغرام" أو "فيسبوك"، أو حتى تشغيل الكاميرا الخاصة به والتقاط صور من دون علمه، أو أخذ "سكرين شوت" من الهاتف، وإرسال نسخة كاملة من كل صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به.

وأشار موقع "أندرويد هيدلاينز" إلى أن أي من الحكومات التي يتهمها التقرير، لم تعلق على تلك التقارير بأية صورة من الصور، سواء بالنفي أو الإيجاب.