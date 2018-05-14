لم يحدث منذ 13 عاما... بماذا هبطت طائرة إيرانية "فجرا" في قطر

وصل وفد إيراني رفيع، برئاسة وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الإیراني محمد شریعتمداري، إلى العاصمة القطرية الدوحة، فجر الأحد.

وبحسب وكالة إرنا الإيرانية، وصل إلى الدوحة فجر الأحد وفد یضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال والتجار من القطاعات الحكومیة والخاصة في إیران، وبدأ الاجتماع السادس للجنة الاقتصادیة المشتركة بین البلدين أعماله أمس، ویستمر الیوم الاثنین، بعد توقف دام 13 عاما.

وعقد خبراء إیران وقطر اجتماعاتهم أمس فی إطار 5 لجان، في مجالات الجمارك والنفط والتجارة والمناجم والبتروكیمیاویات والمواصفات القیاسیة والصادرات والشؤون المصرفیة، ومن المقرر أن یتم توقیع قرارات هذه اللجان من قبل وزیري التجارة والصناعة للبلدین.

وفي تصریح أدلى به في مطار الدوحة فور وصوله فجر الاثنین، قال شریعتمداري، إن العلاقات الاقتصادیة بین إیران وقطر تمضي في المسار الصحیح، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواصلة هذا المسار. وأعرب الوزیر عن أمله أن تنفذ اللجنة الاقتصادیة المشتركة الاتفاقیات الموقعة بین البلدین.