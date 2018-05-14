الخارجية المصرية تدين استهداف المدنيين الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار، عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب وصف البيان.

© REUTERS / Mussa Qawasma فلسطين تطالب بوقف "المجزرة" الإسرائيلية في قطاع غزة

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة.

وحذر البيان من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين إلى 41، ووصل عدد المصابين إلى 1800 آخرين، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار.

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية اعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.