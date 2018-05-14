وزير الخارجية المصري: لن نرسل قواتنا إلى سوريا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار إن بلاده لن ترسل قواتها إلى سوريا.

القاهرة —سبوتنيك. وأوضح شكري أن هذه القضايا غير مثارة في الوقت الراهن.

© Sputnik . Aleksey Babushkin وفدا سوريا وإيران يناقشان نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب السورية

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وردا على سؤال حول إرسال القوات إلى سوريا "كما أوضحت مصر في العديد من المناسبات أن خروج قواتها خارج أراضيها يتبع العقيدة العسكرية للقوات المصرية والتي مهامها الرئيسية هي الدفاع عن الأراضي المصرية، وأن خروجها مرهون بإجراءات قانونية ودستورية محكمة".

وتابع شكري "نحن لم نتطرق لهذه الموضوعات بمفهوم نظري أو احتمالات وهذه القضايا غير مثارة في الوقت الراهن".

وكان وزير الخارجية المصري قال من قبل إن فكرة إحلال قوات بأخرى "ربما تكون عربية أمر وارد"، حسب صحيفة الأهرام المصرية.

وأكد شكري وقتها أن هذا الطرح "يقصد إرسال القوات" "لا يتردد فقط على المستوى الإعلامى وإنما أيضا فى المناقشات والمداولات بين مسؤولى الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار فى استقرار سوريا والخروج من أزمتها الحالية".

كما أعلن سامح شكري، الأحد 29 أبريل/ نيسان الماضي، أن فرنسا، التي شاركت في الضربة الأخيرة ضد سوريا مع أمريكا وبريطانيا، لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا.