موغيريني: الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين

أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد ملتزم بمواصلة العمل مع الطرفين، ومع شركائه الدوليين من أجل استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، لافتة إلى أن علاقة الشعبين اليهودي والفلسطيني بالقدس لا يمكن إنكارها.

أمستردام — سبوتنيك. وقالت موغيريني في بيان للمفوضية على خلفية أحداث العنف على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، اليوم الاثنين: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بقوة بمواصلة العمل مع الطرفين ومع شركائه في المجتمع الدولي من أجل استئناف المفاوضات الهادفة إلى حل الدولتين، استنادا إلى خطوط يونيو/ حزيران1967، وبالقدس عاصمة للدولتين".

© AFP 2018 / Pierre Boussel الخارجية الفرنسية: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يتنافى مع القانون الدولي

وأضاف البيان: "لدى الاتحاد الأوروبي موقف واضح وموحد بشأن القدس".

واستطردت: "سيواصل الاتحاد الأوروبي احترام التوافق الدولي بشأن القدس، بما فيها قرار مجلس الأمن 478، بما في ذلك تنظيم مواقع التمثيل الدبلوماسي حتى يتم التوصل لحل لنهائي للقدس".

وقالت موغيريني: "القدس هي مدينة مقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين، وعلاقات الشعب اليهودي بالقدس لا يمكن دحضها ولا يجب رفضها، وينطبق الشيء نفسه على علاقات الشعب الفلسطيني بالمدينة".

وبدأت، اليوم الاثنين، مراسم افتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس، بناء على قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.