موغيريني: الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين

أمستردام — سبوتنيك. وقالت موغيريني في بيان للمفوضية على خلفية أحداث العنف على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، اليوم الاثنين: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بقوة بمواصلة العمل مع الطرفين ومع شركائه في المجتمع الدولي من أجل استئناف المفاوضات الهادفة إلى حل الدولتين، استنادا إلى خطوط يونيو/ حزيران1967، وبالقدس عاصمة للدولتين".
واستطردت: "سيواصل الاتحاد الأوروبي احترام التوافق الدولي بشأن القدس، بما فيها قرار مجلس الأمن 478، بما في ذلك تنظيم مواقع التمثيل الدبلوماسي حتى يتم التوصل لحل لنهائي للقدس".
وقالت موغيريني: "القدس هي مدينة مقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين، وعلاقات الشعب اليهودي بالقدس لا يمكن دحضها ولا يجب رفضها، وينطبق الشيء نفسه على علاقات الشعب الفلسطيني بالمدينة".
وبدأت، اليوم الاثنين، مراسم افتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس، بناء على قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
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