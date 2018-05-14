مطار القاهرة ينتظر رفات "الأقباط" ضحايا "داعش" في 2015

أعلنت ‎إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى‎ في مدينة مصراتة الليبية، أنه يجري الاستعداد لتسليم 20 من رفات الشهداء الأقباط المصريين الذين قتلهم إرهابيو تنظيم "داعش"، في 15 فبراير/ شباط 2015 إلى ذويهم.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مصر تنسق مع ليبيا لاستعادة رفات أقباط أعدمهم "داعش" عام 2015

وأوضحت الإدارة، في بيان عصر اليوم الاثنين، أن عملية التسليم، سوف تتم من خلال قنوات تواصل رسمية بين وزارتي الخارجية الليبية والمصرية، موضحة أن الطائرة التي تقل الجثامين، تحركت من مطار مصراتة الدولي، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي.

وأضافت، عبر بيانها، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن قرار تسليم الرفات جاء "بعد رحلة عناء طويلة من العمل الجاد والمضني من تحري وتحقيق وجمع معلومات في الحادثة المشهورة بذبح الأقباط المصريين في مدينة سرت في سنة 2015 إبان فترة السيطرة عليها من ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي "داعش"، وبعد التعرف على مكان دفنهم واستخراج رفاتهم".

وتابعت "تم استكمال إجراءات الفحص الجنائي والطب الشرعي للتعرف على رفات الشهداء وإثبات هوياتهم وصلاتهم بذويهم وذلك بالتنسيق مع مكتب النائب العام والجهات ذات الاختصاص".