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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    قرار أميري عاجل... طائرة قطرية تتحرك إلى دولة أفريقية

    © AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL
    العالم العربي
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    أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا بشأن إحدى دول القارة الأفريقية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

    ووجه الأمير تميم بإرسال مساعدات لمتضرري الفيضان الذي خلفه انهيار سد في مقاطعة ناكورو غربي جمهورية كينيا، بحسب صحيفة "الوطن".

    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo / Gregorio Borgia
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    وذكرت الصحيفة، أن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة في الدول الشقيقة والصديقة التي تترأسها "لخويا"، تولت مهمة توفير مواد الإغاثة، حيث حملت طائرة مساعدات قطرية متوجهة إلى مطار نيروبي في جمهورية كينيا.

    وكان على متن الطائرة فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية "لخويا"، 31 طنا من المواد الغذائية والطبية والخيام، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في كينيا لتوصيلها إلى المتضررين.

    يذكر أن الفيضان الذي خلفه انهيار السد الواقع في مقاطعة ناكورو الكينية نتج عنه وفاة 47 شخصا على الأقل، وتدمير 450 منزلا في المناطق المحيطة، وإصابة أكثر من 2500 شخص، وتشريد أكثر من 2000 آخرين.

    من جهته، قال حاكم منطقة ناكورو لي كينيانجوي: "فتحنا مركزا في الموقع حتى تسجل العائلات ذويها الذين يعتبرون مفقودين وحتى نتمكن من لم شملهم".

    وقد توفي أكثر من 170 شخصا في كينيا بسبب الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار في آذار/ مارس، كما تفيد حصيلة أخيرة للحكومة الكينية صدرت الأربعاء (132 قتيلا) تضاف إليهم ضحايا سد سولاي.

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    الكلمات الدلالية:
    انهيار سد, أخبار كينيا, أخبار قطر, مساعدات, الحكومة القطرية, تميم بن حمد آل ثاني, كينيا, قطر
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