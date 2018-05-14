مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن قد يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة خلال 24 ساعة

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع في غزة، خلال 24 ساعة، بالتزامن مع احتجاجات الفلسطينيين بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

© REUTERS / Mussa Qawasma فلسطين تطالب بوقف "المجزرة" الإسرائيلية في قطاع غزة

نيويورك — سبوتنيك . وأضاف منصور، في إفادة صحفية اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار: "جاهزون لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن"، مضيفا: "يمكن أن يتم عقد الجلسة خلال 24 ساعة".

وارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين إثر المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 52 قتيلا، وأكثر من 2400 مصاب، في إطار فعاليات "مسيرة العودة الكبرى"، التي تتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "بلغت إحصائية الاعتداءات بحق المشاركين قي مسيرة العودة الكبرى حتى اللحظة 52 شهيدا و2410 إصابة بجراح مختلفة".