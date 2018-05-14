الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد 3 أيام ويدعو إلى إضراب عام في الذكري الـ70 للنكبة

وصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السفارة التي افتتحتها الولايات المتحدة في القدس، اليوم الاثنين، بأنها بؤرة استيطانية، معلنا إضرابا عاما وحدادا تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها.