لافرينتيف: ما تبقى من تنظيم "داعش" يتواجد الآن في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق

أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، اليوم الإثنين، أن ما تبقى من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، يتواجد الآن في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE الطيران العراقي يكبد "داعش" الخسائر في سوريا للمرة الرابعة (فيديو)

أستانا — سبوتنيك . وقال لافرينتيف للصحفيين بعد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي "لا تزال هناك مجموعات منفصلة لـ"داعش" في المنطقة الحدودية السورية العراقية، وعلى الضفة الغربية والشرقية لنهر الفرات. ولا شك أن مكافحة هذا الهيكل الإرهابي ستستمر".

ووفقا له، فإن مكافحة الإرهاب سوف تكون "على جميع الجبهات"، بما في ذلك ضد جماعة "جبهة النصرة" أيا كانت الأسماء التي تطلقها على نفسها، وجميع الجماعات التي تدعمها.

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، اللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.