أنصار الله تسقط طائرة للتحالف العربي

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الجوية لمسلحي أنصار الله أسقطت اليوم الاثنين، طائرة استطلاع مسيرة تابعة للتحالف خلال تحليقها في سماء وادي جارة بجيزان".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad التحالف العربي يعلن تقدمه في اليمن و"أنصار الله" تنكر

وأضاف المصدر أن "وحدة القنص في أنصار الله قتلت جنديا سعوديا في موقع نهوقة بقطاع نجران".

كما قصف مسلحو الجماعة بصواريخ الكاتيوشا معسكر عاكفة في نجران، واستهدفوا بقذائف المدفعية موقع المنارة في نجران أيضا.

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير تتعرض لعمليات استهداف ينفذها مسلحو جماعة "أنصار الله" تتنوع بين هجمات وقنص وقصف وكمائن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015 لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.