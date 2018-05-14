الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للحد من استخدام القوة في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين في غزة خلال الاشتباكات التي يشهدها القطاع تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

واشنطن — سبوتنيك. قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "على إسرائيل الحد من استخدام القوة والرصاص الحي، فهذه الأدوات يجب اللجوء إليها كخيار أخير في حالات التهديد بالموت، أو الإصابة الخطيرة".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa السعودية تعلق على سقوط 52 قتيلا في اشتباكات غزة

وأضاف حق: "على حماس وقادة المظاهرات إبعاد المتظاهرين عن السياج الحدودي، ومنع كل الأعمال العنيفة ومحاولات اختراق السياج الحدودي".

وسقط أكثر من 50 قتيلا في الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في قطاع غزة، بينما ذكرت وزارة الصحة في القطاع أن عدد المصابين تخطى ألفي شخص.

ويشارك الفلسطينيون في "مسيرة العودة الكبرى" للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وللإعلان عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة الأمريكية إليها.