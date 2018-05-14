وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة اشتباكات غزة 52 قتيلا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات في قطاع غزة إلى 52 قتيلا، وأكثر من 2400 مصاب، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عقب الاشتباكات، التي اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين 14 مايو / أيار، عن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية قوله إن عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 52، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا خلال مشاركتهم في "مسيرة العودة الكبرى" على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للحد من استخدام القوة في غزة

ويعد هذا هو أكبر عدد قتلى يسقط في فعاليات "مسيرة العودة" التي يتم تنظيمها منذ 30 مارس / آذار الماضي.

وذكر موقع وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين وصل إلى 2410 مصاب، بينهم 203 أطفال، إضافة إلى 6 أطفال ضمن حصيلة القتلى.

وتتزامن الاشتباكات مع احتفال إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي جرى اليوم الاثنين، بناء على قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عنه في 6 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.