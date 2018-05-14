ترامب يرسل رسالة مصورة في افتتاح السفارة الأمريكية (فيديو)

وقال ترامب في رسالته، التي عرضت في حفل الافتتاح، الذي حضره وفد أمريكي من واشنطن وزعماء إسرائيليون: "على مدار سنوات طويلة، فشلنا في الاعتراف بالحقيقة الواضحة بأن عاصمة إسرائيل هي القدس. وفي 6 ديسمبر 2017، من جهتي، اعترفت الولايات المتحدة أخيرا ورسميا بالقدس على أنها العاصمة الحقيقية لإسرائيل. اليوم نمضي قدما في هذا الاعتراف ونفتح سفارتنا في أرض القدس التاريخية المقدسة".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب عن نقل السفارة الأمريكية: يوم عظيم لإسرائيل

وكان اعتراف ترامب بالمدينة المتنازع عليها كعاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول أثار غضب الفلسطينيين الذين قالوا إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على العمل كوسيط نزيه في أية عملية سلام مع إسرائيل.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني، إن قوات الأمن الإٍسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 43 فلسطينيا، على طول الحدود مع غزة اليوم، فيما تدفق محتجون على الحدود في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.