الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في غزة

خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة 5 ملايين دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين الذين سقطوا في اشتباكات اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار، بنيران الجيش الإسرائيلي تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وخصصت الإمارات 5 ملايين دولار أمريكي، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين الفلسطينين العزل على حدود قطاع غزة، الذين سقطوا جراء المواجهات الدامية مع الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة اشتباكات غزة إلى 55 قتيلا

وذكرت "وام" أن فريقا من هيئة الهلال الأحمر سيقوم بتوفير المواد الطبية والأدوية العاجلة من مصر وإرسالها إلى الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات في قطاع غزة إلى 55 قتيلا، وأكثر من 2700 مصاب، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، التي أشارت إلى أن المصابين بينهم 203 أطفال، إضافة إلى 6 أطفال ضمن حصيلة القتلى.

وتتزامن الاشتباكات مع احتفال إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي جرى اليوم الاثنين، بناء على قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عنه في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وشارك ممثلون عن 32 دولة احتفال إسرائيل بنقل السفارة إلى القدس، بينما غابت روسيا والدول العربية.

وحضرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وجاريد كوشنر، على رأس وفد أمريكي يضم 250 شخصية.