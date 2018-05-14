الإمارات تطلق "الرعد الأحمر" ضد أنصار الله

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، العملية هي إغارة برمائية نوعية على أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة لعناصر "أنصار الله" في مديرية الفازة التابعة لمحافظة الحديدة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة الإماراتية في اليمن للقضاء على تجمعات عناصر "أنصار الله" في مختلف الأراضي اليمنية.
وهدفت الإمارات أيضا من العملية —حسبما أكدت الوكالة- لمنع "أنصار الله" من زراعة الألغام البحرية التي تهدد حياة الصيادين وتهدد خط الملاحة الدولية بسبب سحب الرياح والأمواج تلك الألغام لعمق البحر الأحمر.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015 لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)