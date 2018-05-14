التحالف يعلنها: الحوثي أصبح الآن داخل "الكماشة"

أكد المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن عبد الملك الحوثي زعيم "أنصار الله" أصبح داخل "الكماشة".

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، إن هناك تقدم في الحل العسكري للقضية اليمنية، وإن الحوثي الآن أصبح داخل الكماشة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وصلت لنقطة معينة لن يجد الحوثي بعدها الوقت الكافي لاتخاذ قرار العودة لطاولة الحوار".

© REUTERS / KCNA الحوثي يقدم مبادرة لإيقاف إطلاق الصواريخ على السعودية

وأضاف المالكي "العمليات العسكرية الآن هي ضد ميليشات إرهابية تحتاج إلى الاستراتيجية الثابتة والنفس الطويل وستحقق أهدافها بإذن الله تعالى".

ونفى المالكي ما تردد عن وجود خلافات وعدم تماسك بين دول التحالف، موضحا "هناك إعلام يعتمد على ترويج الشائعات وبث الأفكار الخبيثة التي تحاول التشكيك في وحدة التحالف. التحالف متفق اتفاقا كاملا على تحقيق الهدف الاستراتيجي بإعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن والأهداف العملياتية في الداخل اليمني".

وتطرق المالكي للحديث عن الحل السياسي للأزمة في اليمن، مضيفا "هو الحل الأمثل للقضية اليمنية. الإشكالية في اليمن هي وجود حكومة شرعية ورئيس معترف به من المجتمع الدولي في مقابل ميليشيات إرهابية تمكنت من السيطرة على مفاصل الدولة وهمشت المجتمع والمكون السياسي في اليمن".

وشدد المالكي على أن التحالف يسعى لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف اليمنية، كأداة من أدوات الحل السياسي.