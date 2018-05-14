تسجيل
23:02 14 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    طائرة سعودية

    السعودية تدشن جسرا جويا إغاثيا إلى سقطرى اليمنية

    © AFP 2018 / TED ALJIBE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، البدء في تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية الطارئة لمحافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن.

    صنعاء — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، أكد السفير آل جابر، في مؤتمر صحافي عقب وصوله إلى أرخبيل سقطرى، أن زيارته تأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي وولي عهده، "لبدء برنامج الإعمار في محافظة أرخبيل سقطرى، لتكون المحافظة الأولى التي يتم فيها افتتاح مكتب برنامج إعمار اليمن".

    جزيرة سقطرى
    © AFP 2018 / KHALED FAZAA
    كشف تفاصيل الاتفاق مع السعودية حول سقطرى... ومفاجأة بشأن القوات الإماراتية في الجزيرة
    وأشار إلى "أن هذه المهمة تشكل إشارة البدء في التدخلات التنموية الطارئة في سقطرى وعدد من المحافظات بتنسيق ما بين برنامج الإعمار السعودي ولجنة التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة اليمنية".

    وأضاف "أن البرنامج سيتناول أعمال البنية التحتية في الكهرباء والمياه والصحة والتربية والطرق والزراعة والثروة السمكية ومشاريع تهتم بخلق فرص وظيفية لسكان الأرخبيل".

    ولفت إلى "بدء جسر جوي بوصول 3 رحلات طيران محملة بـ 20 طنا من المواد الغذائية والأدوية"، مؤكداً "استمرار الجسر حتى توفير كافة متطلبات الأرخبيل".

    وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، قد غادر في وقت سابق اليوم سقطرى إلى عدن ثم الرياض، بعد إعلانه احتواء التوتر مع الإمارات، عقب وساطة سعودية.

    وتسلمت القوات اليمنية، بوقت سابق من اليوم، مطار وميناء محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن من القوات الإماراتية.

    وذكر مصدر محلي في جزيرة سقطرى، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش والأمن اليمني "تسلم اليوم الاثنين، ميناء ومطار أرخبيل سقطرى، من القوات الإماراتية التي غادرت تنفيذاً للآلية المتفق عليها بين الجانبين بإشراف اللجنة العسكرية السعودية التي وصلت أمس الأحد إلى الجزيرة، القاضي بانسحاب القوات الإماراتية وتسليهما لطاقمهما السابق".

    جنود اماراتيون
    © AFP 2018 / Nabil Hassan
    رئيس الوزراء اليمني: أزمة سقطرى انتهت
    وأضاف المصدر أن "القوات اليمنية رفعت  العلم اليمني على منشآت الميناء والمطار، فيما تمركزت آليات الجيش اليمني في محيطهما وعلى المنافذ المؤدية إليهما".

    وكانت أزمة نشبت بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية المشاركة في التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عقب وصول تعزيزات عسكرية إماراتية ضخمة على متن 5 طائرات عسكرية تضم جنوداً ومعدات ثقيلة بينها دبابات وعربات، أواخر نيسان/أبريل الفائت، في ظل وجود رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء في الجزيرة، وهو ما اعتبرته الحكومة أمراً غير مبرر.

    وأكدت الحكومة أن "تلك التعزيزات سيطرت على منافذ المطار والميناء، وأبلغت الموظفين هناك بانتهاء مهامهم".

    ووصلت لجنة عسكرية سعودية، أمس الأحد، إلى الجزيرة لاحتواء التوتر، وانتهت اللقاءات مع الحكومة إلى انسحاب قوات التحالف وتسليم الجزيرة للجيش اليمني.

    وتقود السعودية التحالف العسكري العربي الذي ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.    

    انظر أيضا:

    عشقي يكشف سبب تدخل السعودية في مسألة سقطرى في اليمن
    بعد وصول قوات سعودية... الاتفاق على انسحاب الإمارات من سقطرى
    "التحالف العربي" يوضح حقيقة وأهداف التواجد السعودي في سقطرى
    لجنة عسكرية سعودية تصل سقطرى لاحتواء التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات
    أزمة سقطرى... معلومات تكشف لأول مرة عن وجود الإمارات ودورها جنوبي اليمن
    الانتخابات العراقية... الضغط دولي لحل الأزمة في سقطرى... الاستعداد الفلسطيني للزحف الكبير
    مصدر: وفد سعودي برفقة عسكريين يمنيين يصل جزيرة سقطرى اليوم
    الكلمات الدلالية:
    أزمة جزيرة سقطرى, الحكومة السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    احتجاجات تعم البلاد ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عشية الذكرى الـ 70 لـ النكبة ، شرق غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
    "مليونية العودة"... صفحة جديدة في تاريخ قديم
    هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    القدس... هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك