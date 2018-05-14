تحالف مقتدى الصدر يحتل المركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية

أربيل — سبوتنيك. ويدخل ضمن "سائرون"، جنبا إلى جنب مع الأحزاب والحركات الأخرى الحزب الشيوعي العراقي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت في المحافظتين المتبقيتين — داهوك وكركوك، غدا الثلاثاء.
ووفقاً للجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 24 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة لهم الحق في المشاركة في انتخاب نواب جدد. وشارك في السباق الانتخابي تسعة وعشرون كتلة انتخابية، والتي تضم حوالي مائتي حزب سياسي مختلف. وأحصت اللجنة الانتخابية أكثر من 7000 مرشح يرغبون في شغل واحد من المقاعد الـ329 في البرلمان.
وأجريت يوم السبت الماضي، الانتخابات البرلمانية في العراق وذلك لأول مرة منذ تحرير البلاد من تنظيم "داعش". وبلغت نسبة المشاركة وفقا للتقديرات الأولية 44.52 بالمئة، وشارك 10.7 مليون شخص في التصويت.
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