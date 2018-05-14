تحالف مقتدى الصدر يحتل المركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت اللجنة العليا المستقلة في العراق، مساء يوم الاثنين 14 مايو/أيار، أن كتلة "سائرون" الانتخابية التي يقودها الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر، تحتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بعد فرز الأصوات في 16 من المحافظات العراقية الثماني عشرة.

أربيل — سبوتنيك. ويدخل ضمن "سائرون"، جنبا إلى جنب مع الأحزاب والحركات الأخرى الحزب الشيوعي العراقي.

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي: يجب احترام نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة قوية

المرشحون في السباق هم أيضا تحالف "النصر" و"الفتح"، ويرأس الكتلة الأولى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والثانية وزير النقل السابق وقائد ميليشيا بدر، أكبر قوة في ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية، هادي العامري.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت في المحافظتين المتبقيتين — داهوك وكركوك، غدا الثلاثاء.

ووفقاً للجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 24 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة لهم الحق في المشاركة في انتخاب نواب جدد. وشارك في السباق الانتخابي تسعة وعشرون كتلة انتخابية، والتي تضم حوالي مائتي حزب سياسي مختلف. وأحصت اللجنة الانتخابية أكثر من 7000 مرشح يرغبون في شغل واحد من المقاعد الـ329 في البرلمان.

وأجريت يوم السبت الماضي، الانتخابات البرلمانية في العراق وذلك لأول مرة منذ تحرير البلاد من تنظيم "داعش". وبلغت نسبة المشاركة وفقا للتقديرات الأولية 44.52 بالمئة، وشارك 10.7 مليون شخص في التصويت.