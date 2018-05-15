مجلس النواب الليبي يستعد للانتقال إلى مقره الرئيسي فى بنغازي

بنغازي — سبوتنيك. وقال النويري، في بيان رسمي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن: "الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي"، مضيفاً أن: "قبل ثلاثة سنوات لم نستطيع الاجتماع بالمدينة بعد أن أبلغتنا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باستحالة انعقاد جلسات مجلس النواب في بنغازي".
لقد عاد الاستقرار الآن لمدينة بنغازي، لذلك أدعو زملائي السادة النواب المجتمعين ببنغازي، بالانتقال إلى المقر الأساسي بمدينة في بنغازي، والالتزام بهذا الواجب الدستوري.
وأوضح: "سنعمل على استيفاء الإجراءات وتعديل عدد من القرارات المطلوبة للانعقاد"، وحث النويري في بيانه على "رئيس ديوان مجلس النواب البدء في تجهيز مقر البرلمان بأسرع وقت ممكن".
وشهدت انتخابات مجلس النواب الليبي التي أجريت في 25/يونيو 2014 ، فوز مترشحي التيار الوطني والليبرالي بأغلبية المقاعد، بينما حصلت التيارات الإسلامية على حوالي 30 مقعد فقط واتخذت من طبرق مقرا له.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)