وفاة رضيعة فلسطينية إثر استنشاق غاز مسيل للدموع في غزة

القدس — سبوتنيك. وكان وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور جواد عوتد، قد وجه أمس الاثنين 14، نداء عاجلا إلى دول العالم ومنظماته للعمل على وقف، ما وصفها، بالـ"مجزرة" التي تقترفها إسرائيل ضد المتظاهرين على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
وأضاف عواد أن "على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الإنسان، الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين العزل، كما طالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للعمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية".
وأشار وزير الصحة إلى أن "عدد الشهداء والمصابين في ازدياد مضطرد، وهو مؤشر خطير يكشف عن نية إسرائيلية لإيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المتظاهرين المدنيين".
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