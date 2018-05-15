وفاة رضيعة فلسطينية إثر استنشاق غاز مسيل للدموع في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفاة الطفلة ليلى أنور الغندور، البالغة من العمر 8 شهور، بعد استنشاقها للغاز شرقي قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وكان وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور جواد عوتد، قد وجه أمس الاثنين 14، نداء عاجلا إلى دول العالم ومنظماته للعمل على وقف، ما وصفها، بالـ"مجزرة" التي تقترفها إسرائيل ضد المتظاهرين على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

© REUTERS / Mussa Qawasma فلسطين تطالب بوقف "المجزرة" الإسرائيلية في قطاع غزة

وقال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية اليوم: "أطلق وزير الصحة الدكتور جواد عواد، نداء عاجلا لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل حاليا ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدود لقطاع غزة".

وأضاف عواد أن "على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الإنسان، الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين العزل، كما طالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للعمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية".

وأشار وزير الصحة إلى أن "عدد الشهداء والمصابين في ازدياد مضطرد، وهو مؤشر خطير يكشف عن نية إسرائيلية لإيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المتظاهرين المدنيين".