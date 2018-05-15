حمد بن جاسم: "صفقة القرن" تنفذ خطوة خطوة ودول عربية كبيرة تدعمها

قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية السابق، الشيخ حمد بن جاسم، إن "صفقة القرن" تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى.

وتوجه الشيخ حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لهذه الدول العربية، متسائلاً: "بالله عليكم ما هو الثمن؟".

١-حذرت وتمنيت مرة من خلال التلفزيون ومرة من خلال تويتر الا يكون هناك تفريط في القضية الفلسطينية وبالذات في موضوع القدس، وها هي صفقة القرن تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى. واسألهم بالله عليكم ما هو الثمن؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 14, 2018

وتابع رئيس الوزراء القطري السابق أنه يفترض أن "لا ثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية"، مؤكداً أن موقفه من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم.

٢-علما أنه يفترض أن لا ثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية. وموقفي من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم.

للأسف دخلنا في نفق مظلم في عالمنا العربي، ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل قضايانا الدولية والمحلية، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 14, 2018

واعتبر أن العالم العربي دخل في نفق مظلم ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل القضايا الدولية والمحلية، على حد وصفه. وأضاف أن كل البيانات التي تصدر فهي "رفع عتب، ولكنهم للأسف شركاء في كل ما يجري".

٣-وكل البيانات التي تصدر فهي رفع عتب، ولكنهم للأسف شركاء في كل ما يجري. لست محرجا من ذكر الأسماء التي ساهمت في وصولنا لهذه الحالة، لكن ما زلت أتمنى أن يعودوا الى رشدهم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 14, 2018

وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.