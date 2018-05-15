مصر... مقتل 4 عمال في انفجار "لغم" بالعاصمة الإدارية الجديدة

الانفجار أحدث حالة من الفزع في منطقة العمل والمناطق المجاورة، بسبب عدم معرفة طبيعة الجسم المنفجر، إلا أن رئيس العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد عابدين، بادر إلى طمأنة الجميع، في تصريحات صحفية، بأنه لا شبهة جنائية أو إرهابية، وأن ما حدث عبارة عن انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وحسب رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، فقد فرضت قوات الأمن طوقا حول منطقة الانفجار، وتم إخلاء المنطقة من جثث القتلى، فيما نقل المصاب الوحيد في الحادث إلى مستشفى بدر لإسعافه.
وقالت مصادر أمنية إن القتلى في الانفجار، هم كل من روماني شكري فله – 31 سنة، وسمير بخيت عيسى – 38 سنة، وريمون ممدوح – 35 سنة، وميلاد إبراهيم. وأضافت أن المصاب يدعى نبيل محمد شكري 58 عاما.
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