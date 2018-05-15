قتلى إثر تحطم طائرة سعودية

سقطت، اليوم الثلاثاء 15 مايو/أيار، طائرة صغيرة تابعة للهيئة السعودية للحماية الفطرية في إحدى المحميات الواقعة بين تبوك والجوف.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فإن الطائرة الصغيرة سقطت في محمية الخمفة، حيث كانت تقل على متنها 4 أشخاص، توفوا جميعا.

© AP Photo / Hassan Ammar تحطم طائرة سعودية في الرياض ومقتل طياريها (صور)

ونعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، منسوبيها الذين وافتهم المنية في تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة.

وقالت الهيئة: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري، ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني، ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي، ومجزع الشمري من الإدارة العامة للمجاهدين الذين وافتهم المنية إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة. تغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن الاحتساب…".

وتتربع محمية "الخنفه" على مساحة تقدر بـ19 ألف كيلو متر مربع شمال محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك.

— الهيئة السعودية للحياة الفطرية (@saudiwildlife) ١٥ مايو ٢٠١٨