جراحة عاجلة للرئيس الفلسطيني

أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن دخول الرئيس محمود عباس المستشفى، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار.

وتوجه الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى الاستشاري برام الله، لإجراء عملية جراحية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويجري عباس جراحة في الأذن الوسطى، على أن يغادر المستشفى بعد العملية بعدة ساعات.

تأتى جراحة الرئيس بعد يوم واحد من

وصفه السفارة التي افتتحتها الولايات المتحدة في القدس، بأنها بؤرة استيطانية، معلنا إضرابا عاما وحدادا تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها.

وقال عباس في اجتماع للقيادة الفلسطينية إن السفارة الجديدة بمثابة "بؤرة استيطانية أمريكية في القدس"، مضيفا، "نشكر من أعلن رفضه لنقل السفارة، ونطالب من لم يتخذ موقفا أن يفعل".

كما أعلن الرئيس الفلسطيني "الحداد 3 أيام وإضرابا عاما بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة"، بعد أن قتل 61 فلسطينيا جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.