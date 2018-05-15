البحرين تسقط الجنسية عن 115 شخصا... وتدريبات الحرس الثوري الإيراني ضمن الاتهامات

قضت محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، عن 115 شخصا بتهمة الإرهاب.

وقال القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، حمد شاهين، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها على 138 شخصا بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون وتعرف بـ"كتائب ذو الفقار"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

© AP Photo / Ariel Schalit أول تعليق إسرائيلي على رد فعل البحرين تجاه قصف سوريا

وعاقبت المحكمة المتهمين بتهم "تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين".

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد تلقى المتهمون تدريبات "معسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة".