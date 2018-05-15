مجلس الوزراء السعودي يرفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكد "مجلس الوزراء مجدداً على أن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات الدولية وأن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم".
وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية طالبت أمس الاثنين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الفلسطينيين، ووقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، في أول تعليق على اشتباكات غزة، التي أدت إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا، وآلاف الجرحى.
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