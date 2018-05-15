القوات العراقية تعثر على كميات أخرى من المواد الكيميائية لـ"داعش"

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، العثور على كميات متنوعة بينها مواد كيميائية، من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في غرب البلاد.

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وأوضح رسول، في بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم، قائلا: "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق محافظة الأنبار، غرب العراق، عثرت على 3 عبوات ناسفة على شكل جلكان "صفيحة" سعة 20 لتر مملوءة بمادة نترات الأمونيا".

وأضاف رسول: "كما عثرت القوات على 3 عبوات أخرى على شكل صحيفة معدنية محلية الصنع، و6 قنابر هاون عيار 60 ملم، و3 وسائل تفجير تم تفجيرها موقعيا".

وأفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بأن القوات الأمنية ضمن عمليات شرق الأنبار، فجرت 5 عبوات ناسفة في منطقة البحيرات، في قاطع الكرمة، شمال شرقي مدينة الفلوجة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء 24 إبريل/نيسان، خرجت قوات من قيادة عمليات نينوى، حسب بيان للإعلام الأمني، لتطهير منطقة (الركارك)، وعثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة يحتوي مواد مختلفة وهي: (50 كيسا بداخلها مادة السي فور، وقذيفتي مدفع دبابة، و32 قذيفة هاون عيار 120 ملم، و15 لغما ضد الدروع، و16 قذيقة مدفع نمساوي، و10 براميل تحتوي مادة نترات الأمونيا، وأسلاك تفخيخ).

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.