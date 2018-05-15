القوات العراقية تعثر على كميات أخرى من المواد الكيميائية لـ"داعش"

وأضاف رسول: "كما عثرت القوات على 3 عبوات أخرى على شكل صحيفة معدنية محلية الصنع، و6 قنابر هاون عيار 60 ملم، و3 وسائل تفجير تم تفجيرها موقعيا".
وأفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بأن القوات الأمنية ضمن عمليات شرق الأنبار، فجرت 5 عبوات ناسفة في منطقة البحيرات، في قاطع الكرمة، شمال شرقي مدينة الفلوجة.
وفي وقت سابق من الثلاثاء 24 إبريل/نيسان، خرجت قوات من قيادة عمليات نينوى، حسب بيان للإعلام الأمني، لتطهير منطقة (الركارك)، وعثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة يحتوي مواد مختلفة وهي: (50 كيسا بداخلها مادة السي فور، وقذيفتي مدفع دبابة، و32 قذيفة هاون عيار 120 ملم، و15 لغما ضد الدروع، و16 قذيقة مدفع نمساوي، و10 براميل تحتوي مادة نترات الأمونيا، وأسلاك تفخيخ).
ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.
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