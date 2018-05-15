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15:29 15 مايو/ أيار 2018
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    تركي المالكي

    التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" على السعودية

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي اعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، باتجاه جازان.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحسب ما أعلن "التحالف العربي"، أن "الصاروخ الحوثي الذي تم تدميره أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في جازان".

    ​وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وتابع المالكي: "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

    وأضاف: "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

    وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن "القوة الصاروخية قصفت قاعدة الملك فيصل العسكرية في مدينة جيزان السعودية بصاروخ "بدر1" الباليستي.

    ووفقا لموقع قناة "المسيرة"، فإن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قصفت، اليوم الثلاثاء، قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، بصاروخ من نوع بدر1 الباليستي".

    ونقلت القناة التابعة لأنصار الله، عن مصدر عسكري، بأن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع بدر 1 على قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه المرصود بدقة عالية.

    انظر أيضا:

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    اطلاق صاروخ باليستي, أخبار السعودية اليوم, إطلاق صاروخ باليستي, التحالف العربي بقيادة السعودية, أنصار الله, العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي, السعودية
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