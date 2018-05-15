العبادي يهنئ الصدر على فوز تحالف "سائرون" في الانتخابات

هنأ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، على فوز "تحالف سائرون" الذي يدعمه، في الانتخابات البرلمانية.

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب الصدر، اليوم: "تلقى سماحة حجة الإسلام والمسلمين القائد السيد مقتدى الصدر اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي اليوم 15 أيار/مايو 2018، مهنئاً سماحته بإجراء العملية الانتخابية بأجواء ديمقراطية آمنة وفوز تحالف سائرون الوطني وحصوله على المرتبة الأولى ضمن القوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية لعام 2018".

© AP Photo / تحالف مقتدى الصدر يحتل المركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية

وبناء على النتائج المعلنة، الأمس، من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات فقد احتل تحالف "سائرون" والذي يدعمه الصدر و6 أحزاب أخرى بينها الحزب الشيوعي العراقي، المرتبة الأولى في أغلب المحافظات العراقية.

وأعلنت اللجنة العليا المستقلة في العراق، مساء أمس الاثنين 14 مايو/أيار، أن كتلة "سائرون" الانتخابية التي يقودها مقتدى الصدر، تحتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بعد فرز الأصوات في 16 من المحافظات العراقية الثماني عشرة.