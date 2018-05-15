نائب مصري: الجيش ينتقم لكل ضحايا "داعش" بالقضاء على التنظيم في سيناء

وتابع "بطولات الجيش المصري وقوات الشرطة في سيناء الأن يجب أن يسجلها التاريخ بحروف من نور، لأنها دليل على أن مصر لا تنسى ثأر أبنائها أيا ما كانوا وأينما كانوا، فالجيش الآن يقدم التضحيات من أجل استعادة الأرض من أيدي الإرهابيين، ولكي ينتقم لكل ضحاياهم، الذين قتلوا في عمليات لا توصف إلا بأنها عنوان للغدر والخسة".
وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أنه لا يمكن لأحد أن ينسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول من أمر بالثأر لمقتل الأقباط في ليبيا، عندما قال مقولته الشهيرة "مسافة السكة"، وأعقب هذه المقولة بساعات قليلة قصف مكثف من الطيران المصري لمواقع تضم إرهابيين في سرت ودرنة، والأن يواصل هذا الثأر بالقضاء على التنظيم تماما في سيناء.
ووصلت، اليوم الثلاثاء 15 مايو/أيار، رفات الأقباط المصريين الذين لقوا مصرعهم في على أيدي تنظيم "داعش" في سرت الليبية عام 2015 إلى مصر. وبحسب بيان صادر عن الكنيسة المصرية فقد أقلعت الطائرة التي تحمل نعوش الضحايا من ليبيا في طريقها إلى مطار القاهرة، ومن المقرر أن تصل اليوم.
وكان تنظيم "داعش" في ليبيا قد بث على موقعه مقطع فيديو لعملية قتل 20 قبطيا من صعيد مصر في مدينة سرت الليبية، وذلك في شباط/ فبراير 2015.
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