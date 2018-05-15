الجزائر: يجب على مجلس الأمن أن يتحرك لحماية الفلسطينيين

الجزائر — سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء 15 مايو / أيار، أن الجزائر تدين بشدة حمامات الدم، وتدين بأقصى درجات العنف سفك الدماء في غزه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل".
وأضاف البيان: "في هذه المناسبة الحزينة، تنحني الجزائر لذكرى شهداء الحرية الشجعان، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته".
وجددت الجزائر دعمها "الشامل" للقضية الفلسطينية و "الحق غير القابل للتصرف" للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وفي نفس السياق أدانت حركة "مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر بشدة ما وصفتها " الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
واعتبر الحزب الجزائري أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هي جريمة أخرى وانهتاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإنشاء دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
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