أبو الغيط: المذابح الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ترتقي لجرائم حرب

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه يرقى إلى مرتبة جرائم حرب، وأدان بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح في حق الفلسطينيين العزل.

وأكد أبو الغيط أن سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية لابد أن يحرك الضمير العالمي، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي اختار طريق النضال السلمي، فقوبل بالبطش والعنف والقتل.

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قال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، 15 مايو/ أيار، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، شجع دولة الاحتلال على الإمعان في استخدام القوة بغير حساب، وكأن لديها ضوءا أخضرا لقتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عفيفي أن المجتمع الدولي مطالب بالاستمرار في التعبير عن موقف الرفض الكامل للسياسة الأمريكية الأحادية، التي أدخلت المنطقة كلها في دوامة من التوتر، كما أنه مطالب بالتضامن مع الفلسطينيين، ووقف هذه المذبحة التي تجري في قطاع غزة المحتل، على مرأى ومسمع من العالم كله.

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين، أمس الإثنين 14 مايو في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قيام قوات إسرائيل على قمع "مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموي بالمشاركين في هذه المسيرات عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص".