رئيس ائتلاف "سائرون": نسعى للتحالف مع الشخصيات الوطنية العراقية ونبتعد عن النهج الطائفي

أكد حسن العاقولي، رئيس ائتلاف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، أن الائتلاف لن يدخل في تحالفات مبنية على أساس طائفي، مستبعدا التحالف مع ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

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سبوتنيك . وقال العاقولي، لوكالة "سبوتنيك" ردا عن سؤال حول مدى إمكانية دخول ائتلاف "سائرون" في تحالف واحد مع رئيس الحكومة السابق المالكي وائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، "إننا في سائرون مع الشخصيات الوطنية التي تسعى إلى بناء دولة قوية ودولة مؤسسات والابتعاد عن النهج الطائفي والمحاصصاتي".

وأضاف العاقولي "هذا النهج هو أساس مشروع "سائرون" وبعد إعلان النتائج بشكل كامل ونهائي سيكون هناك توجه واضح نحو هذا الأمر".

يذكر أن قائمة ائتلاف "سائرون" فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد إعلان نتائج 16 محافظة من أصل 18، فيما حل ائتلاف "الفتح" بالمرتبة الثانية وائتلاف "النصر" بالمرتبة الثالثة.

ويتعين على القائمة الفائزة في الانتخابات أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل الحكومة خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.