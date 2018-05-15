السعودية تعلن رسميا الخميس أول رمضان

أعلن الديوان الملكي السعودي قرار المحكمة العليا، بأن غدا الأربعاء هو المكمل للـ 30 من شهر شعبان، وأن الخميس 17 مايو/أيار الجاري هو غرة شهر رمضان.

وتعذر على لجان الترائي في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، رؤية هلال شهر رمضان في عدة مناطق سعودية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed مصر... الخميس أول أيام رمضان

يذكر أن عددا من الفلكيين أكدوا في أوقات سابقة، صعوبة رؤية هلال رمضان مساء اليوم، وتوقعوا أن يكون يوم الخميس أول أيام شهر رمضان لـ 2018.

وأعلنت العديد من الدول، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان، ومنها مصر ولبنان والأردن والعراق والإمارات والكوبت وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وأندونسيا وسلطنة عمان‬، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.