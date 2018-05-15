الخارجية الفرنسية تسجل موقفها من التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين

باريس — سبوتنيك. وقال لودريان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية اليوم: "فرنسا متمسكة بأمن إسرائيل وقد سبق وقلت هذا الشيء أكثر من مرة، لكن الحاجة للحفاظ على أمن إسرائيل لا تبرر حجم العنف المستخدم".
وأضاف "من حق الفلسطينيين أيضا أن ينعموا بالسلام والأمن، ومن حقهم التظاهر سلميا، والجيش الإسرائيلي استخدم القوة بطريقة غير مبررة وغير متناسبة".
وجرى، أمس الاثنين، تدشين مبنى السفارة الأمريكية في القدس، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث تقع قنصليتها العامة.
وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبير ليكون مقراً رئيسياً بالإضافة لمقر القنصلية.
وبموازاة حفل افتتاح السفارة، اندلعت مواجهات، تتواصل حتى الآن، بين آلاف من الشباب الفلسطيني وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 62 فلسطينياً وإصابة نحو ألفي مصاب آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وحدادا على الضحايا الفلسطينيين شل، اليوم، إضراب عام وشامل كافة المرافق ومظاهر الحياة في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)