الخارجية الفرنسية تسجل موقفها من التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن قناعته بحق الشعب الفلسطيني في التظاهر سلميا، منتقدا رد فعل الجيش الإسرائيلي واستخدام ما وصفه بـ"القوة غير المتكافئة" مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

باريس — سبوتنيك. وقال لودريان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية اليوم: "فرنسا متمسكة بأمن إسرائيل وقد سبق وقلت هذا الشيء أكثر من مرة، لكن الحاجة للحفاظ على أمن إسرائيل لا تبرر حجم العنف المستخدم".

وأضاف "من حق الفلسطينيين أيضا أن ينعموا بالسلام والأمن، ومن حقهم التظاهر سلميا، والجيش الإسرائيلي استخدم القوة بطريقة غير مبررة وغير متناسبة".

© Sputnik . Faleh Faleh ميركل تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن قطاع غزة يعيش واقعا صعبا، متابعا "يجب أخذ الوضع الإنساني في غزة بعين الاعتبار حيث يعيش معظم السكان حالة من اليأس وغياب المستقبل".

وجرى، أمس الاثنين، تدشين مبنى السفارة الأمريكية في القدس، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث تقع قنصليتها العامة.

وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبير ليكون مقراً رئيسياً بالإضافة لمقر القنصلية.

وبموازاة حفل افتتاح السفارة، اندلعت مواجهات، تتواصل حتى الآن، بين آلاف من الشباب الفلسطيني وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 62 فلسطينياً وإصابة نحو ألفي مصاب آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وحدادا على الضحايا الفلسطينيين شل، اليوم، إضراب عام وشامل كافة المرافق ومظاهر الحياة في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر.