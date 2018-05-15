السيسي يصدر بيانا

وجاء في البيان "شكرا على مشاركتكم في مبادرة اسأل الرئيس. تم الانتهاء من استقبال جميع الأسئلة، وانتظروا إجابة السيد الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب".

يتبع…