مقتل جندي سعودي برصاص قناصي "أنصار الله" في نجران

صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "وحدة القنص في أنصار الله قتلت اليوم الثلاثاء جندياً من الجيش السعودي شرق موقع الشرفة في نجران".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" على السعودية

وأشار إلى "إعطاب مسلحي أنصار الله آلية لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال كمين بعبوة ناسفة غرب موقع السديس بنجران، وأن طاقمها المكون من 4 جنود سقطوا قتلى".

وأضاف المصدر أن "صاروخاً موجهاً أطلقه مسلحو أنصار الله على مدفع للجيش السعودي عيار 14.5 في الشرفة بنجران، أدى إلى تدميره".

هذا وتتعرض مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير إلى هجمات ينفذها مسلحو جماعة "أنصار الله" تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن التي انطلقت في 26 مارس 2015.