استمرار خروج آخر دفعة من مسلحي تلبيسة والرستن باتجاه إدلب

أفاد مصدر أمني باستمرار خروج آخر دفعة من مسلحي مدينتي تلبيسة والرستن مع عائلاتهم باتجاه إدلب لتعلن المدينتين صباح غد الأربعاء، خاليتين من السلاح والمسلحين.

© REUTERS / OMAR SANADIKI خروج 2000 شخص من المسلحين وعائلاتهم من الرستن إلى شمال سوريا

دمشق — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما يقارب 80 حافلة وعدد كبير من السيارات الخاصة خرجت من المدينتين باتجاه إدلب تقل أعدادا كبيرة من المسلحين وعائلاتهم ومن المتوقع استمرار عملية خروج الحافلات والسيارات الخاصة إلى الصباح".

وأكد المصدر الأمني على دخول الجيش السوري وعناصر من قوى الأمن الداخلي إلى قرى القنيطرات وعز الدين والحمرات والوازعية والعسيلة وأبو همامة والحميس والزعفرانة ودير فول والمكرمية وسليم وحميمة في ريف حمص الشمالي وعدد من قرى ريف حماة الجنوبي بعد خروج المسلحين منها.