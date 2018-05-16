اليمن... تقدم للقوات الحكومية في معارك جنوب الحديدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، تقدماً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "إن قوات العمالقة والمقاومة التهامية وحراس الجمهورية وهي 3 تشكيلات تنضوي تحت مسمى المقاومة الوطنية موالية للرئيس هادي، اقتحمت مساء يوم الثلاثاء، منطقة البقعة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بهجوم واسع سانده طيران التحالف، وعملية التفاف على مواقع الحوثيين سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوفهم".

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وأضاف: "قوات الرئيس هادي تحقق تقدما متواصلا، خاصة بعد السيطرة على ميناء ومنطقة الحيمة في التحيتا الأحد 13 مايو الجاري، حيث استعادت منطقة الغويرق في ذات المديرية".

مشيراً إلى أن "المواجهات متواصلة في محيط منطقة الفازة، التي تعد أحد أهم المراكز الدفاعية للحوثيين في مديرية التحيتا وغيرها من المديريات المجاورة".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، "بأن مسلحي أنصار الله نفذوا هجوماً على قوات العمالقة في تخوم منطقة الحيمة بمديرية التحيتا، بغرض استعادة مواقع خسروها بهجوم بغطاء جوي مكثف من طيران ومروحيات التحالف".

ووفقاً للمصدر: "أوقع الهجوم قتلى وجرحى من قوات هادي، في حين سقط قتلى آخرون باستهداف مسلحي أنصار الله مدرعتين وآلية بصواريخ موجهة، أسفرت عن إعطابها".

مضيفاً إن "طيران التحالف قصف بـ5 غارات منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية واستهدف بـ4 غارات منطقة كيلو 16 في مديرية الحالي".

وكانت قوات التحالف ممثلة بالقوات الإماراتية أطلقت، يوم الاثنين 14 مايو، عملية "الرعد الأحمر" عبارة عن هجوم برمائي خاطف، تمكنت خلالها من تدمير مراكز قيادة وسيطرة للحوثيين في منطقة الفازة جنوب الحديدة، واستعادة كميات من المعدات والوثائق، حسب مصادر إعلامية.