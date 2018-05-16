بطلب من السعودية... اجتماع غير عادي للجامعة العربية بشأن القدس

قالت مصادر دبلوماسية، إن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية، غدا الخميس، بطلب من السعودية لبحث الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية عن مصدر دبلوماسي عربي لم تذكر اسمه قوله إن الاجتماع يهدف "لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس".

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ويعقد الاجتماع بناء على طلب السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية حاليا.

ومن المتوقع أن تعقد الجامعة العربية اجتماعا، اليوم الأربعاء، على مستوى الممثلين الدائمين.

هذا وشيع سكان قطاع غزة 60 قتيلا سقطوا، يوم الاثنين الماضي، بنيران القوات الإسرائيلية في أدمى يوم بالقطاع خلال سنوات في احتجاجات على الحدود تزامنت مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس.