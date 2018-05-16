اليمن: مسلحون يغتالون عميدة كلية العلوم في جامعة عدن

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك": "بأن مسلحين على متن سيارة اقتحموا منتصف ليلة الأربعاء 16 مايو/ أيار، شقة عميدة كلية العلوم في جامعة عدن الدكتورة نجاة علي مقبل في البريقة بمدينة عدن، وأطلقوا النار عليها وابنها، ما أسفر عن مقتلهما".

ووفقاً للمصدر "فإن الأجهزة الأمنية تعقبت الجناة وقبضت على أحدهم".

يذكر، أن محافظة عدن تشهد عمليات اغتيال طاولت رجل دين وخطباء مساجد وضباطاً في الجيش والأمن اليمني، وهجمات انتحارية تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عدداً منها ونشر صوراً لتنفيذها.