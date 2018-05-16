أول قرار من الملك سلمان بعد أحداث غزة والقدس

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، مساء أمس الثلاثاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعرب الملك سلمان، خلال الاتصال عن إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في سقوط شهداء وإصابة أبرياء، داعياً الله عز وجل أن يتغّمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED بطلب من السعودية... اجتماع غير عادي للجامعة العربية بشأن القدس

وقال العاهل السعودي خلال المكالمة، إن "السعودية بصفتها رئيسة للقمة العربية قررت الدعوة لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، للخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب فلسطين لانتزاع حقوقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للعاهل السعودي على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم المتواصل الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وأسفرت مواجهات اندلعت على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل عن مقتل 64 فلسطينيا وإصابة نحو 2800 آخرين على يد الجنود الإسرائيليين في "مسيرة العودة الكبرى"، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي تزامن مع الذكرى السبعين للنكبة.