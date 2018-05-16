أول قرار من الملك سلمان بعد أحداث غزة والقدس

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعرب الملك سلمان، خلال الاتصال عن إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في سقوط شهداء وإصابة أبرياء، داعياً الله عز وجل أن يتغّمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للعاهل السعودي على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم المتواصل الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأسفرت مواجهات اندلعت على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل عن مقتل 64 فلسطينيا وإصابة نحو 2800 آخرين على يد الجنود الإسرائيليين في "مسيرة العودة الكبرى"، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي تزامن مع الذكرى السبعين للنكبة.
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