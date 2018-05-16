تسجيل
09:17 16 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    رئيس اليمن عبدربه منصور هادي

    مصر ترسل سفيرا جديدا إلى اليمن

    © REUTERS / Khaled Abdullah/Files
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء 16 مايو/أيار، في بيان لها، عن إرسالها سفيرا جديدا إلى اليمن، وسيكون برتبة "سفير غير مقيم" في اليمن.

    وقالت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن السفير ناصر حمدي قدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، كسفير غير مقيم في اليمن.

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    بالفيديو... تصريحات "جريئة" من الرئيس هادي لسفير السعودية باليمن عن "درع الخليج"
    وجاء في نص بيان وزارة الخارجية المصرية إن السفير ناصر حمدي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض، التقى يوم 14 مايو/ أيار الجاري، برئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، لتقديم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية.

    وحسب البيان، قال السفير ناصر حمدي، إنه قام خلال اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى هادي، وجرى نقاش حول الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة مستجدات الوضع في اليمن على مختلف الأصعدة.

    وشدد السفير ناصر حمدي على حرص مصر على مساندة كل الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات ذات الصلة المتوافق عليها، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة البلاد، وسيادتها، واستقلاليتها.

    من جانبه، طلب رئيس الجمهورية اليمنية نقل تحياته إلى الرئيس المصري، فيما عبر للسفير المصري عن خالص تمنياته بالتوفيق في مهمته الجديدة، مثمنا وقوف مصر إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته الحالية.

    انظر أيضا:

    اليمن: مسلحون يغتالون عميدة كلية العلوم في جامعة عدن
    اليمن... تقدم للقوات الحكومية في معارك جنوب الحديدة
    طائرة دون طيار تقصف سيارة لعناصر من تنظيم القاعدة في اليمن
    المتحدث العسكري باسم "التحالف العربي" يصدر قرارا بشأن اليمن (فيديو)
    التحالف العربي يعلن تقدمه في اليمن و"أنصار الله" تنكر
    ما حقيقة الأوضاع العسكرية في الساحل الغربي وتعز جنوب غربي اليمن؟
    عشقي يكشف سبب تدخل السعودية في مسألة سقطرى في اليمن
    اليمن: 19 غارة للتحالف على حجة وصعدة
    اليمن: القوات الحكومية تسيطر على الطريق الدولي بين صعدة والجوف
    النتائج الأولية للانتخابات العراقية... والأوضاع العسكرية في اليمن وسوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, التسوية في اليمن, الحرب في اليمن, أزمة اليمن, الأزمة اليمنية, الخارجية المصرية, الحكومة اليمنية, عبد ربه منصور هادي, الرياض, اليمن, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الممثلة الهندية ديبيكا بادوكوني على السجادة الحمراء للحفل الـ 71 لمهرجان كان السينمائي
    الأزياء الجريئة والطريفة في مهرجان "كان"
    هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    القدس... هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك