مصر ترسل سفيرا جديدا إلى اليمن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء 16 مايو/أيار، في بيان لها، عن إرسالها سفيرا جديدا إلى اليمن، وسيكون برتبة "سفير غير مقيم" في اليمن.

وقالت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن السفير ناصر حمدي قدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، كسفير غير مقيم في اليمن.

وجاء في نص بيان وزارة الخارجية المصرية إن السفير ناصر حمدي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض، التقى يوم 14 مايو/ أيار الجاري، برئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي ، لتقديم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية.

وحسب البيان، قال السفير ناصر حمدي، إنه قام خلال اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى هادي، وجرى نقاش حول الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة مستجدات الوضع في اليمن على مختلف الأصعدة.

وشدد السفير ناصر حمدي على حرص مصر على مساندة كل الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات ذات الصلة المتوافق عليها، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة البلاد، وسيادتها، واستقلاليتها.

من جانبه، طلب رئيس الجمهورية اليمنية نقل تحياته إلى الرئيس المصري، فيما عبر للسفير المصري عن خالص تمنياته بالتوفيق في مهمته الجديدة، مثمنا وقوف مصر إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته الحالية.