الحوثي مخاطبا السعودية والإمارات ومصر والأردن: تحركوا بعاصفة

وقال الحوثي، في كلمة له في التظاهرة الشعبية التي خرجت بالعاصمة صنعاء، أمس الثلاثاء، تحت شعار "تموت أمريكا وإسرائيل وتحيا القدس": "إن القدس اليوم تسلم للصهاينة وأن من سلموا القدس لإسرائيل هم من يقتلون الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي بذريعة إعادة صنعاء إلى الحضن العربي، بينما يسلمون القدس إلى حضن إسرائيل وأمريكا"، وذلك وفقا لموقع قناة "المسيرة".
وعن علاقة إيران وبقية الدول الإسلامية الكبرى في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية، قال القيادي في جماعة أنصار الله: "نحن لن نخاطب إيران، لأن إيران ليست عربية، نحن خاطبنا العرب بصفتنا عرب ونتخاطب مع عرب ونجلس بين عرب، فأنتم ما دمتم تعتبرون أن الحضن العربي الذي حاربتم اليمن من أجله، جدير بكم أنتم أن تذهبوا لتحرير فلسطين.
ودعا إيران وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية، إلى التحرك لتحرير الأقصى وفلسطين، كما خاطب السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والسودانيين والمصريين والأردنيين، قائلاً: "حرروا الأقصى الشريف وتحركوا بعاصفة وبجيش كما تتحركون ضدنا".
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