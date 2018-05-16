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12:33 16 مايو/ أيار 2018
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    رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي

    الحوثي مخاطبا السعودية والإمارات ومصر والأردن: تحركوا بعاصفة

    Alkhaleejaffaris.me
    العالم العربي
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    أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، أن موقف الشعب اليمني لن يتغير من القضية الفلسطينية مهما اتخذت الولايات المتحدة من قرارات، ومهما تخلى عنها الحكام العرب.

    وقال الحوثي، في كلمة له في التظاهرة الشعبية التي خرجت بالعاصمة صنعاء، أمس الثلاثاء، تحت شعار "تموت أمريكا وإسرائيل وتحيا القدس": "إن القدس اليوم تسلم للصهاينة وأن من سلموا القدس لإسرائيل هم من يقتلون الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي بذريعة إعادة صنعاء إلى الحضن العربي، بينما يسلمون القدس إلى حضن إسرائيل وأمريكا"، وذلك وفقا لموقع قناة "المسيرة".

    جامعة الدول العربية
    © AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED
    بطلب من السعودية... اجتماع غير عادي للجامعة العربية بشأن القدس
    وأضاف قائلاً: "القدس خارجة عن الحضن العربي، وأصبحت اليوم تتعرض للمؤامرة وتصدر القرارات بشأنها أن تكون عاصمة لإسرائيل، بمعنى أنها لن تكون عاصمة عربية، هذا ما تقوله قراراتهم، وأنتم من تملكون النفط واستطعتم أن تجيشوا 17 دولة من أجل القضاء على اليمن وسيادته، جدير بكم أن تقيموا عاصفة حزم ضد إسرائيل، أن يكون هناك تحرك عسكري بجيوشكم التي تحاصر شعبنا لفك الحصار عن إخواننا في فلسطين".

    وعن علاقة إيران وبقية الدول الإسلامية الكبرى في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية، قال القيادي في جماعة أنصار الله: "نحن لن نخاطب إيران، لأن إيران ليست عربية، نحن خاطبنا العرب بصفتنا عرب ونتخاطب مع عرب ونجلس بين عرب، فأنتم ما دمتم تعتبرون أن الحضن العربي الذي حاربتم اليمن من أجله، جدير بكم أنتم أن تذهبوا لتحرير فلسطين.

    ودعا إيران وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية، إلى التحرك لتحرير الأقصى وفلسطين، كما خاطب السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والسودانيين والمصريين والأردنيين، قائلاً: "حرروا الأقصى الشريف وتحركوا بعاصفة وبجيش كما تتحركون ضدنا".

    انظر أيضا:

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