القمة العربية الطارئة تتحول إلى اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية

بدأت القمة العربية الطارئة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء 16 مايو/أيار، والتي دعت إليها دولة فلسطين للتباحث حول المستجدات على الساحة الفلسطينية، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يوم الاثنين الماضي.

وفي بداية حديثه، قال رئيس الجلسة السفير السعودي، أن مجلس الجامعة يرى أن تتحول القمة إلى اجتماع تحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غدا الخميس.

وطالب رئيس الجلسة الإعلاميين بمغادرة مقر الاجتماع، وأن الجلسة تحولت إلى جلسة مغلقة سيصدر عنها تصريحات في مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

© Photo / League of Arab States الجامعة العربية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وتدين الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية في القدس

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قرر نقل السفارة إلى القدس، رغم المعارضات الدولية والإقليمية الواسعة، التي وصفته بأنه تحد صارخ الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وخرجت بالتزامن مع القرار تظاهرات فلسطينية كبيرة، سقط فيها عشرات القتلى.